L’Académie du Royaume du Maroc rend hommage à Léopold Sédar Senghor

En partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), la Fondation nationale des musées du Maroc, l’Agence marocaine de la coopération internationale et l’Université internationale de Rabat, l’académie avait organisé le 27 avril 2017, une journée d’hommage à l’un de ses illustres membres : Léopold Sédar Senghor.

Organisée sous le thème « Sur les traces de Léopold Sédar Senghor », cette commémoration permettra de revoir le parcours, les combats et les idées, toujours d’actualité, de cet homme d’état et homme de lettres au destin singulier.

En tant que membre de l’Académie du Royaume du Maroc, Léopold Sédar Senghor avait délivré un discours lors de la toute première session de l’Académie, tenue en 1980 à Fès. Il y réaffirmait son attachement à la construction d’une civilisation de l’Universel privilégiant le métissage et le dialogue des cultures contre le repli identitaire.

Tout au long de son mandat en tant que membre de l’Académie, Senghor s’est distingué par une série d’essais et de conférences traitant de sujets universels comme « Les crises spirituelles et dialogue Nord-Sud », « Le développement culturel, potentialités économiques et souveraineté diplomatique » ou encore « Le régime présidentiel et la démocratie en Afrique ».

La pensée de Léopold Sédar Senghor sera appréhendée à partir de concepts clefs comme la négritude, la créolité ou la liberté. Les débats et les échanges porteront également sur les préoccupations et les réflexions politiques majeures de Senghor concernant la protection des droits de l’Homme, l’éducation et la culture.

Parallèlement à cette journée d’hommage, l’Académie du Royaume du Maroc accueille une exposition de la Fondation Léopold Sédar Senghor et qui revient, en textes et en images, sur le parcours exceptionnel de ce grand poète et homme d’état depuis sa naissance, le 9 octobre 1906, à Joal, au Sénégal.

Cette journée d’hommage exceptionnelle sera clôturée par un récital poétique et musical organisé autour de l’œuvre de Léopold Sédar Senghor, avec la participation de Abdoulaye Baboulaye Cissokho, auteur-compositeur et joueur de kora et Ouidad Tebbaa, titulaire de la chaire Senghor à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.