L’action civique selon Zaynoo

Suite à la réussite du programme «Yong for others» mené auprès des étudiants des écoles supérieures, l’association Zaynoo transpose ce modèle au niveau des écoles primaires, collèges et autres lycées. Ainsi le programme « Kids for Kids» a été lancé en 2016 et instauré comme matière notée à la fin de chaque semestre. Son principal objectif consiste à prendre en compte la place des enfants dans la société. Ceci à travers notamment la cohésion sociale, la construction identitaire des enfants (personnelle et collective) ainsi que leur autonomie. D’après ses initiateurs, «Kids for kids» vise à faire des enfants des acteurs responsables dans la société tout en les impliquant dès leur jeune âge dans l’action associative et en les responsabilisant à travers l’engagement bénévole, déclare la présidente de Zaynoo Kawtar El Hyani. Se présentant comme initiateur de changement, Zaynoo fait de l’éducation son moyen premier pour transmettre les valeurs civiques. Ce programme favorise l’engagement dans un projet collectif revêtant un caractère d’utilité sociale ou d’intérêt général, par le biais d’un soutien pédagogique, technique et financier permettant d’accompagner les enfants et les jeunes de 8 à 25 ans, dans toutes les étapes de leur projet, dans tous les domaines.

La dernière opération en date s’est déroulée à l’hôpital Harouchi des enfants, le 14 juin 2017, pilotée par les enfants qui ont, eux-mêmes, organisé une collecte de fonds pour acheter des jouets aux enfants malades de l’hôpital. Tous les enfants sans exception ont eux leurs cadeaux. Une opération qui inculque les principes de la solidarité aux enfants. Initiative qui peut être généralisée aux élèves de toutes les écoles, assure la présidente de l’association Zaynoo pour l’égalité des chances.