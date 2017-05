Lancement de la 15ème édition de “la Semaine Nationale de la Nutrition”

Centrale Danone a lancé le 08 mai la 15ème édition de la Semaine Nationale de la Nutrition au profit des élèves de l’enseignement primaire, « Sehaty Fi Taghdiaty» . En partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation, de la direction Provinciale de Salé et de Centrale Danone cette édition se poursuivra jusqu’au 13 mai 2017 à l’école Fqih Mohamed Britel, à Salé.

Le programme a été conçu dans le cadre de l’application d’une démarche en faveur de l’enfance autour d’une mission à l’échelle nationale : la sensibilisation des jeunes écoliers aux bons principes nutritionnels tout en favorisant leur épanouissement à travers l’adoption d’une nutrition saine et équilibrée. Quelques 20.000 écoles sont concernées par le programme, soit 4,7 millions d’élèves, âgés entre 6 et 12 ans.

Sehaty Fi Taghdiaty est un programme d’éducation nutritionnelle et de sensibilisation qui vise à améliorer les habitudes alimentaires chez les jeunes écoliers et à leur diffuser les bons principes nutritionnels, fête ses 15 ans d’activité.