L’Association Anoual, l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat et Microsoft Maroc ont organisé la troisième édition du « DigiGirlz »

Du 29 Avril au 1 Mai, l’Association Anoual, l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat et Microsoft Maroc ont organisé la troisième édition de « DigiGirlz » à Tiznit, en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de Formation de Tiznit et l’Association Tiznit des Cultures Urbaines. « DigiGirlz » est une initiative citoyenne de Microsoft, destinée à informer des filles, âgées entre 15 et 18 ans sur les opportunités professionnelles dans le domaine de la technologie.

Au total, 120 filles ont déjà pris part aux deux éditions précédentes de Kénitra (10 et 11 février 2017) et d’Errachidia (8 et 9 avril 2017) qui ont été organisé en partenariat avec Fablab, Amideast et Association Lueur D’Espoir Er-rachidia. « L’initiative DigiGirlz a accompli quelque chose d’extraordinaire. Non seulement 180 collégiennes et lycéennes, âgées entre quinze et dix-huit ans ont pris part à cet événement mais elles ont représenté plusieurs régions du royaume. Ces filles, qui ont montré un grand intérêt pour la technologie, ont bénéficié des ateliers pour maîtriser les instruments nécessaires afin de pouvoir mettre en place des solutions technologiques innovantes. C’est un succès spectaculaire tenant en compte la durée de l’événement. Aussi, cette initiative a permis aux participantes de découvrir les opportunités d’emploi et de création d’entreprises autour des nouvelles technologies » souligne M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de Microsoft Maroc.

Trois grands objectifs ont été assignés à cette initiative. Il s’agit de promouvoir l’enseignement des sciences informatiques, promouvoir la parité et améliorer les conditions économiques des femmes, et mettre en avant les compétences féminines dans le domaine de l’IT.

Des ateliers pratiques ont été animés sur la programmation, la création de site web et les techniques d’impression 3D. Les participantes ont été aussi accompagnées afin de proposer des solutions innovantes dans le domaine de l’éducation et ont pu découvrir les différents programmes d’échanges de l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat.

De son côté, Safaa Ouchen, Coordinatrice du programme « DigiGirlz Morocco-Association Anoual » a mis l’accent sur la collaboration entre son association, l’Ambassade des Etats-Unis et Microsoft Maroc. « Il s’agit d’une collaboration très fructueuse. Cette édition DigiGirlz Maroc a permis aux participantes de faire un pas considérable en avant, sur le chemin de l’apprentissage de l’IT » a-t-elle conclu.