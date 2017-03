Le concours “Lalla Hasnaa Littoral Durable” a ses lauréats

La Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a présidé le 6 Mars 2017, la Cérémonie de remise de la deuxième édition des Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable, au centre international de conférence Mohammed VI à Skhirate.

Les trophées récompensent des actions remarquables menées pour la protection du littoral. Cinq catégories de prix sont ouvertes à tout l’éventail des acteurs qui s’engagent pour la protection, la préservation, la connaissance ou la sensibilisation au littoral, que ce soit les associations de la société civile, les communes littorales, les entreprises privées ou publiques, les administrations, les étudiants, les enseignants chercheurs, etc. .

La participation à ces deuxièmes Trophées Lalla Hasnaa littoral durable s’est inscrite en très nette hausse, avec 109 dossiers présentés. Cet engouement traduit une véritable adhésion à la protection de l’environnement de tous les publics auprès desquels la Fondation mène un travail de sensibilisation et d’éducation depuis sa création en 2001.

Le jury, composé de personnalités et d’acteurs indépendants, engagés dans la protection du littoral, a décerné pas moins de 18 prix pour les cinq catégories des trophées.

L’ensemble des lauréats traduit la diversité de la société marocaine, qui se passionne de plus en plus pour les questions environnementales, et s’engage dans des actions concrètes et efficaces.