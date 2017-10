Le diabète au Maroc a désormais sa base électronique

Accéder à une information fiable et actualisée sur les médecins spécialistes du diabète. Tel est l’objectif de la base “Diabetes Morocco” qui vient d’être lancée par Jankari Consulting pour faciliter la prise de contact avec les endocrinologues en exercice au Maroc.

Objectif : faciliter aux professionnels de la santé et aux fournisseurs des dispositifs médicaux l’accès à une information actualisée, fiable et précise sur les médecins spécialistes en endocrinologues et métabolisme, capables de prendre en charge les maladies liées aux hormones et aux glandes, notamment le diabète.

Cette base électronique, qualifiée et payante, recense les endocrinologues en fournissant l’information sur l’adresse du cabinet du médecin spécialiste, son tél, fax, adresse email et ville.

Aujourd’hui, au Maroc, le diabète, qui se développe souvent silencieusement au début et peut être à l’origine de complications sérieuses, concerne plus de 2 millions de personnes et le nombre de personnes atteintes.

A rappeler qu’outre sa base “Diabetes Morocco”, Jankari Consulting commercialise depuis 2006 des bases de données qualifiées sur le marché marocain et africain qui recensent les managers membre des comités de direction du top 1000 entreprises du Maroc et de l’Afrique francophone (directeur général, DRH, DAF, directeur des systèmes d’information, directeur des achats et logistique….).