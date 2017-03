Le Japon finance les activités économiques des femmes marocaines

En vue de renforcer les excellentes relations d’amitié et de coopération existantes entre le Japon et le Maroc, le Gouvernement du Japon a décidé d’octroyer une aide financière d’une valeur de 213.134 € (soit environ 2.274.000 DH) dans le cadre du Programme de l’aide non-remboursable aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine en faveur de 3 associations marocaines qui œuvrent dans les domaines de la promotion et du développement des activités économiques féminines, de l’agriculture durable et de l’éducation.

La cérémonie de signature de contrat de don s’est déroulée le lundi 6 mars 2017, à la Chancellerie de l’Ambassade du Japon, entre Son Excellence Monsieur Tsuneo KUROKAWA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc et les représentants de chaque organisme bénéficiaire, en présence des représentants des ministères concernés.

Les 3 projets sélectionnés sont les suivants :

Projet de construction d’un centre de production et de valorisation de l’arganier à Ameskroud

Bénéficiaire : Coopérative féminine agricole Argana Noumskroud

Montant du don : 71.143 € (soit environ 759.018 DH)

Contenu du projet : construction d’un centre féminin dédié aux métiers de l’arganier. (Province d’Agadir Ida Outanane)

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions pour les femmes de la région par la création d’un espace de travail qui répond aux normes d’hygiène, de traçabilité et de la sécurité alimentaire exigée. Ce projet sera réalisé en collaboration avec Japan Tobacco International (JTI), l’INDH et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification.

Projet d’équipement hydro-agricole en énergie solaire à Ait Ihia

Bénéficiaire : Association des utilisateurs des eaux d’agriculture Izergane (Province de Taroudant)

Montant du don : 70.913 € (soit environ 756.560 DH)

Contenu du projet : acquisition et installation d’un système de pompage solaire d’un forage à fort débit.

L’objectif du projet est d’améliorer la rentabilité de la production agricole en installant un système de pompage solaire pour les agriculteurs de la commune rurale de Tinzert. Cette contribution permettra d’utiliser de manière optimale et durable les eaux agricoles et d’améliorer les revenus agricoles des agriculteurs.

Projet d’aménagement de l’internat des garçons de Tinghir

Bénéficiaire : Association Musulmane de Bienfaisance Dar Talib Tinghir (Province de Tinghir)

Montant du don : 71.078 € (soit environ 758.320 DH)

Contenu du projet : construction d’un internat des garçons (Dar Talib) dans le centre-ville de Tinghir. Ce projet est cofinancé avec le conseil provincial de Tinghir (en partenariat avec l’INDH et l’ANDZOA).

L’objectif du projet est de résoudre le problème de la capacité de Dar Talib de Tinghir.