Le Moroccan Cyber Security Camp se tiendra le 06 et 07 Mai à Rabat

Moroccan Cyber Security Camp (MCSC), l’évènement annuel qui rassemble toute personne passionnée par la sécurité des systèmes d’information, organisé par L’association Moroccan Association for Computing Machinery (MACM), se tiendra le 06 et 07 Mai 2017 a l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) à Rabat.

Cet évènement est caractérisé par la richesse de ses activités. D’une part, plusieurs conférences et ateliers sont organisés par des professionnels du domaine de l’informatique en général, et de la sécurité des systèmes d’information en particulier. L’objectif est la sensibilisation des participants sur l’importance de la sécurité des systèmes d’information qui constitue un élément absolument vital pour les entreprises et les établissements publics.

L’événement comportera une nuit de hack. Il s’agit d’une compétition d’aspect amical dans la mesure où les participants, formés principalement de groupes de trois personnes et représentant les différentes villes du Maroc, opéreront sur des épreuves de différents niveaux et catégories et auront pour mission la découverte des vulnérabilités au sein d’un système informatique développé pour l’occasion, pour les exploiter ensuite lors de l’élaboration du code qui corrigera les failles de sécurité du système. Les épreuves de la compétition couvrent tout l’éventail de la sécurité informatique : failles applicatives, failles réseaux, failles Web, failles physiques, failles systèmes et failles humaines (social engineering). Les gagnants recevront des prix remarquables.

La MCSC vise à créer de réelles opportunités afin de promouvoir l’importance de la sécurité des données, et aussi à montrer que le Hacking, loin de sa réputation, peut agir pour les bonnes causes.