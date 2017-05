Le nouveau plan de circulation au centre de Casablanca

En application du nouveau plan de circulation, adopté par les élus en février dernier, plusieurs rues et boulevards ont changé de direction ou sont devenus à sens unique depuis le samedi 06 mai.

La circulation sur plusieurs boulevards de Casablanca a été revue autour de la wilaya, dont Rahal Meskini, Prince Mly Abdellah, Lalla Yacout, Mly Youssef, Rachidi. Il s’agit en fait de l’application du nouveau plan de circulation, adopté février dernier. Justement, les conducteurs engagés sur Lalla El Yacout devront emprunter le boulevard de Paris, puis la rue d’Alger et le boulevard Rachidi, avant de déboucher sur l’avenue Mers Sultan pour finir enfin sur Rahal Meskini.

Une nouvelle voie consacrée aux taxis et aux bus fait par contre son apparition sur le nouveau plan, ce qui permettra de détourner les arrêts de ces engins bloquant la circulation. Ce nouveau plan est dans sa phase pilote et s’étendra à plusieurs autres endroits de Casablanca, puisque l’objectif est d’éviter le trafic de transit et de desservir les parkings souterrains de la zone.