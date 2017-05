Le WAC sacré champion du Maroc

Les fêtes ont commencé dès le sifflet final du match ayant opposé le Wydad de Casablanca et l’OCS de Safi, ce mercredi 17 mai. L’équipe de Ammouta avait besoin de trois points qu’elle se devait de décrocher dans le fief des Safiots. C’est désormais chose faite. Les Wydadis ont remporté le match par de 2 buts à 1. Après l’ouverture du score par Mehdi Nemli, les Safiots ont été rattrapés par les Rouges et blancs, respectivement par l’entremise de William Jebour et de Salaheddine Saidi. A deux matchs de la fin de la Botola, c’est le 19e titre qui tombe dans l’escarcelle du Wydad. Les rencontres restantes ne seront qu’une formalité.