Les élèves de GWA lancent un « Conseil Vert »

Les élèves de GWA ont pris l’initiative de créer au sein de leur école un« Conseil Vert » qui se donne pour mission de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes de l’école à la conservation de l’environnement.

La première action entreprise a consisté au lancement sur le campus d’une station de recyclage des déchets électroniques afin de réduire la quantité de déchets électroniques à GWA.

D’autres projets sont à l’ordre du jour, tel qu’une alternative plus écologique pour l’eau consommée sur les lieux de GWA et la planification du tout premier Festival Vert dans l’histoire de GWA et des écoles américaines au Maroc.

Ce festival ayant pour thème, la conservation de notre Terre, a pour ambition de devenir un événement annuel pour souligner la semaine de la terre.

L’édition du Festival Vert de cette année se tiendra à l’école le vendredi 21 avril 2017 et sera réservée aux personnels, aux parents et aux étudiants de l’école.

Il est prévu de l’ouvrir à toutes les écoles américaines et à l’ensemble du public marocain pour les prochaines années.