Les jeunes diplômés et cadres expérimentés marocains ont le vent en poupe

MENA Careers est le premier forum de recrutement international à Paris dédié aux

carrières au Maroc, dans toute l’Afrique, et au Moyen-Orient.

De nombreux grands Groupes marocains et internationaux répondent présents le

samedi 11 mars prochain au prestigieux Palais Brongniart à Paris, et viennent à la

rencontre des jeunes diplômés et cadres expérimentés issus des meilleures formations

en France, désireux de poursuivre leur carrière au Maroc, dans toute l’Afrique et au

Moyen-Orient:

Agence Française de Développement, Attijariwafa Bank, BMCE Bank of Africa, Careem,

Centrale Danone, Chalhoub Group, Cosumar, Davidson, HPS, Jumia, L’Oréal, Lydec,

Marjane Holding, Oliver Wyman, ONHYM, RMA Assurance, Royal Air Maroc, Saham,

Sogea, Uber, Unilever, Valyans Consulting, Vinci Energies

Cette rencontre de haut vol mettra l’Afrique et le Moyen-Orient à l’honneur avec :

Un espace dédié au recrutement

Plus de 1200m² d’espace aménagés par zone géographique qui permettra aux

candidats de profiter d’offres d’emploi concrètes au Maroc, dans toute l’Afrique et au

Moyen-Orient

Des conférences de haut niveau

Des experts partageront leur expérience et leur avis sur des sujets de premier plan

couvrant plusieurs industries et thématiques tel que le rôle des organismes marocains

dans le secteur des hydrocarbures et des mines, les enjeux du conseil en stratégie au

Maroc et dans toute l’Afrique, ou encore le e-Business en Afrique.

Plus qu’un forum pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises

participantes, cet événement unique en son genre crée une réelle plateforme pour :

• Mettre en avant le rôle important que jouent les entreprises marocains et

internationales en Afrique et au Moyen-Orient

• Favoriser et faciliter le retour des compétences marocaines formées dans les

meilleurs établissements internationaux