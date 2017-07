L’ONEE lance l’opération « Plages Propres 2017 »

Pour la 18e saison consécutive, l’ONEE poursuit son programme d’actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement dans les 9 plages parrainées par la Branche Electricité. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Littoral Durable » lancée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (FM6E) pour la mise à niveau environnementale continue du littoral national.

Partenaire des opérations « Plages Propres » depuis leur lancement en 1999, puis du « Littoral Durable », nouvelle vision de la Fondation depuis 2014, l’ONEE mène ses campagnes dans les sites balnéaires de Moussafir, Oum Lbouir et Lakhira à Dakhla, Aglou à Tiznit, El Oualidia, Ain Diab à Casablanca, Zenata, Mehdia et Moulay Bouselham.

Avec comme objectifs l’amélioration de la qualité des installations, l’hygiène et la propreté des plages, l’ONEE axe ses actions autour de :

– la sensibilisation des différents acteurs ;

– la mise en place d’infrastructures de base ;

– la sécurité et la couverture sanitaire ;

– l’hygiène et la propreté des plages ;

– l’animation des plages.

L’ONEE met en œuvre tout un programme d’actions très riche avec des moyens et canaux diversifiés (sports de plage, ateliers pédagogiques, événements culturels et artistiques), durant toute la saison estivale afin de permettre à plus de 500 000 estivants par jour de bénéficier d’un été agréable et ludique tout en contribuant à la préservation de leur environnement.