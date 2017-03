L’ONMD pense à vos dents

L’Ordre National des Médecins Dentistes lance, à l’occasion de la Journée Internationale de la Santé Bucco-dentaire célébrée le 20 mars de chaque année, un Appel National pour promouvoir la prévention et la protection de la santé des citoyens.

Importance de l’hygiène bucco-dentaire

Très courantes et endémiques, les maladies bucco-dentaires constituent un véritable problème de santé publique au Maroc. En effet, d’un côté, nous constatons qu’un certain nombre de citoyens marocains accorde peu d’intérêt aux soins bucco-dentaires, les considérant comme étant une prévention inutile et des soins onéreux. D’un autre côté, les autorités n’ont pas engagé une véritable politique publique allant dans le sens des orientations de la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Bucco-dentaire.

Sachant que la bouche est ‘’la porte d’entrée principale’’ de toutes les maladies graves

qui handicapent le corps humain, il est à noter à cet égard – comme le soulignait déjà l’ONMD l’année dernière à cette même occasion – que selon les données de l’OMS, 90% de la population mondiale court le risque, surtout dans les pays à couverture médicale faible ou inexistante, d’une affection bucco-dentaire telle que les caries, maladies parodontales ou le cancer de la cavité buccale…. Pourtant, la quasi-totalité de ces affections pourraient être évitée grâce à une prévention simple et accessible pour tous.

L’accès aux soins préventifs par la généralisation de la couverture médicale

La non-généralisation de la couverture sanitaire et le traitement biaisé opéré par les différents organismes gestionnaires de l’AMO et les compagnies d’assurances maladies semblent être parmi les points de faiblesse manifestes qui encouragent à la négligence quasi-générale face à un facteur de risque de mortalité alarmant, notamment chez les malades chroniques.

A cet égard, l’Ordre National des Médecins Dentistes ambitionne de mettre à profit la célébration, cette année, de la Journée Internationale de la Santé Bucco-dentaire pour lancer un Appel National, à la fois, aux citoyens pour attirer leur attention sur la nécessité de prendre soin de leur hygiène bucco-dentaire, en l’inscrivant dans l’ordre de leurs priorités sanitaires, qu’aux autorités publiques quant-à la nécessité d’approcher la couverture médicale de la santé bucco-dentaire notamment la couverture préventive en tant que vecteur indispensable pour améliorer les indices sanitaires de nos concitoyens.

Nous avons besoin d’une politique publique claire et efficace dans le secteur bucco-dentaire, qui demeure le parent immanquablement pauvre du secteur de la santé. Il y a lieu de souligner que les soins bucco-dentaires n’ont été généralisés au panier des soins de l’AMO, pour le secteur privé, qu’à partir de 2015. Cette couverture, demeurant insuffisante, ne couvre toujours pas l’ensemble des actes préventifs. Par ailleurs, le remboursement AMO, restant en deçà des attentes, ne concerne pas la totalité des soins.

Il va sans dire que le secteur dentaire privé, dans le cadre du partenariat public privé, reste ouvert pour toute prise en charge des ramédistes.

La protection du citoyen par le contrôle

L’Ordre National des Médecins Dentistes continue de lancer des alertes incessantes sur le contrôle de l’exercice illégal. Il considère, en effet, que la pratique médicale bucco-dentaire est du seul ressort des médecins dentistes qualifiés et inscrits au tableau de l’Ordre. L’expertise réglementée et la qualité des soins sont autant importantes et vitales que l’hygiène et les soins bucco-dentaires.

Selon le ministère de l’intérieur en 2014, le nombre des illégaux s’élève à 3300.

Après une vague d’assainissement entamée au niveau du Royaume, nous constatons dernièrement un certain alanguissement au niveau des autorités concernées qui se doivent de faire le suivi et contrôler les locaux de ces illégaux et de sanctionner par ailleurs toute personne qui contreviendrait aux lois et règlements qui régissent la profession.