L’ORÉAL Maroc s’engage dans sa 8e édition du « Citizen day »

Depuis sa création, le Citizen Day, journée solidaire de L’Oréal, est devenu le symbole d’une beauté généreuse et engagée. Véritable rendez-vous annuel, il permet à tous les collaborateurs de se mobiliser pour une cause unique d’intérêt général : agir pour le bien des communautés fragilisées. La manifestation qui s’est déroulée le vendredi 14 Juillet a mobilisé près de 140 collaborateurs de L’Oréal Maroc, avec pour claim : We Are All Citizens!

Pour sa 8e édition, L’Oréal Maroc a choisi de s’associer à l’AMH, Amical Marocaine des Handicapés, intervenant dans les domaines de la santé, de l’autonomie, de l’éducation et de la formation. Fondé en 1992 et reconnu d’utilité publique, le Groupe AMH développe le secteur de la rééducation physique et fonctionnelle au Maroc et facilite l’accès aux services de santé ; agit pour le maintien de l’autonomie et de la participation sociale des personnes en situation de dépendance et développe des programmes scolaires et de formations innovants et accessibles à tous. Agir, créer, y croire, c’est l’ambition du Groupe AMH.

C’est dans le Centre Noor, pionnier dans le secteur de la rééducation et réadaptation fonctionnelle, que s’est déroulée cette édition. Plusieurs ateliers (création personnage 3D, décoration de fruits, percussion, peinture, théâtre, beauté et bien être) ont été organisés avec des objectifs individuels, mais un objectif commun: apporter à ces personnes en situation de handicap, de la joie et de la bonne humeur le temps d’une journée.

Tous les ateliers ont fait l’objet d’une représentation en fin de journée sur une scène installée au hall du centre Noor. La journée fut clôturée par un gouter buffet, des produits en cadeaux, et beaucoup d’émotions.

« Le Citizen Day s’inscrit dans une dynamique internationale où plus de 20 000 collaborateurs se mobilisent chaque année dans près de 70 pays, pour donner aider les autres car l’ambition d’une entreprise doit être aussi de créer de la valeur sociale et sociétale et c’est une fierté pour tous les salariés de L’Oréal Maroc de s’inscrire dans cette dynamique » souligne Loufia Akki, Directrice des Ressources Humaines de L’Oréal Maroc.

Un très bel élan de solidarité s’est également prolongé sur les réseaux sociaux, via les hashtags #citizenday #weareloreal, et un compte instagram @lorealcitizenday qui a permis d’immortaliser ces moments riches en émotionet de suivre les Citizen Days des différentes filiales, mais aussi aux collaborateurs de partager, en temps réel, des milliers de photos.

« Nous sommes très fiers que nos collaborateurs se soient mobilisés lors du Citizen Day dans un esprit de partage et d’ouverture vers les communautés dans lesquelles nous évoluons » a déclaré Philippe Raffray, Directeur Général de L’Oréal Maroc.