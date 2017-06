L’université Cadi Ayyad désignée la meilleure en Afrique francophone et au Maghreb

D’après le très sérieux classement établi par « THE world’s ranking of universities in Brics and emerging economies », l’université marocaine Cadi Ayyad est classée première en ’Afrique francophone et au Maghreb.

Cette première place récompense notamment l’effort de cette université pour devenir un pôle essentiel de recherche en se mettant aux meilleurs standards mondiaux.

L’université Cadi Ayyad se positionne au 200e rang dans le monde classement réservé aux universités des BRICS et pays émergents.