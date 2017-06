Lydec en mode sensibilisation

A l’occasion des Journées Mondiales de l’Environnement et de l’Océan, célébrées respectivement les 5 et 8 juin, Lydec déploie un dispositif spécial de sensibilisation au profit de ses parties prenantes.

«A travers le programme que nous mettons en place, nous voulons sensibiliser et mobiliser nos parties prenantes autour de deux enjeux environnementaux majeurs: la préservation de l’environnement et des espaces verts et la protection du littoral et de l’océan. C’est ainsi que nous souhaitons apporter une contribution concrète au développement durable du Grand Casablanca», a affirmé à cette occasion, Abdellah Talib, Directeur Communication, Développement Durable et Innovation de Lydec et Vice-président de la Fondation Lydec a indiqué.

Pour ses clients particuliers, Lydec lancera l’opération «Bayti Bay’ati» pour sensibiliser à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie. Il s’agit d’un challenge sous forme d’un jeu concours ludique qui vise à promouvoir les comportements et les gestes éco-responsables. Le challenge «Bayti Bay’ati» réunira 20 familles du Grand Casablanca qui seront sélectionnées à l’issue d’un appel à participation.

Aussi, un dispositif de sensibilisation des clients sera déployé dans les agences Lydec par le biais d’affiches et la publication de deux numéros du magazine «Lydec & Vous» dont un sur les gestes quotidiens pour l’environnement. Une édition spéciale «Journée Mondiale de l’Environnement» mettra notamment en avant l’espace expérimental d’agriculture urbaine créé récemment sur le site de la Station d’épuration des eaux usées de Médiouna.

D’une superficie de 1.600 m2, cet espace a une vocation démonstrative de la réutilisation des eaux épurées dans l’irrigation permettant ainsi la valorisation de la nature et l’économie de la ressource en eau. C’est aussi un lieu de sensibilisation ouvert à l’ensemble des parties prenantes du délégataire (scolaires, étudiants, riverains, associations, agriculteurs, élus…) en faveur de la protection de l’environnement.

Par ailleurs, la Fondation Lydec organisera, au profit d’une centaine de collaborateurs et leurs familles, des visites de deux sites emblématiques représentatifs des enjeux liés à l’environnement et à l’océan. Il s’agit de l’espace expérimental d’agriculture urbaine de la STEP de Médiouna et de la galerie «Eaucéan» construite au sein de la station de prétraitement des eaux usées de Sidi Bernoussi. Ces visites seront animées par la Fondation Lydec ainsi que deux associations partenaires: l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre et l’Association Recherche Action pour le Développement Durable. Outre les visites de sites, des ateliers pédagogiques seront proposés aux collaborateurs et leurs familles: la plantation d’arbres et le compostage à l’espace expérimental d’agriculture urbaine et le nettoyage des abords de la station «Eaucéan».

La galerie pédagogique «Eaucéan» a pour vocation de sensibiliser les visiteurs aux différentes étapes du cycle de l’eau et de traitement des eaux usées ainsi qu’à la préservation du littoral, des océans et de la biodiversité marine. Depuis son ouverture en juin 2015, cet espace a accueilli plus de 2.000 visiteurs (associations, écoles, médias, élus..).

Le programme déployé par Lydec à l’occasion des Journées Mondiales de l’Environnement et de l’Océan s’inscrit dans le cadre de son Plan d’Actions Développement Durable 2020. Structuré autour de 4 engagements et 20 objectifs fixés pour la période 2015-2020, le PADD 2020 vise, entre autres, à sensibiliser les parties prenantes de l’entreprise à l’environnement et au développement durable et à contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Pour rappel, les thèmes choisis cette année par l’ONU pour célébrer les Journées Mondiales de l’Environnement et de l’Océan, considérées comme des plateformes mondiales de sensibilisation du public sont : «Rapprocher les gens de la nature» et «Nos océans, notre avenir».