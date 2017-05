La chanteuse pop américaine Ariana Grande venait de terminer son concert dans la salle Arena à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, quand une explosion a eu lieu en fin de soirée du lundi 22 mai 2017. Bilan : 22 morts et 60 blessés. On peut entendre l’explosion sur cette vidéo et la panique qui s’en est suivie.C’est sans nul doute une attaque terroriste, selon la police britannique qui aurait identifié l’auteur. Il portait sur lui un « engin explosif improvisé », a déclaré le porte-parole de la police lors d’une conférence de presse tenu ce mardi matin. Les enquêteurs cherchent à établir « s’il a agi seul ou s’il a reçu l’appui d’un réseau ».