Marrakech accueille l’Opération Smile Morocco

Du 28 avril au 06 mai 2017

La 5e mission chirurgicale de l’Association Operation Smile Morocco se tiendra à Marrakech du 28 avril au 06 mai 2017.

Les inscriptions auront lieu les 28 et 29 avril à l’hôpital Al Antaki. Après la réalisation des diagnostics, un comité spécial dressera une liste de patients éligibles aux opérations chirurgicales du 1er au 5 mai 2017. Le contrôle postopératoire est prévu le 6 mai.

Organisée sous la Présidence d’Honneur de la Princesse Lalla Meryem, et en partenariat avec la Fondation OCP et le Ministère de la Santé, Operation Smile Maroc offre un soin médical et un suivi gratuits aux enfants et aux jeunes adultes dans l’ensemble de ses centres situés à Casablanca et à El Jadida.

Elle dispense également au corps médical local des formations aux nouvelles techniques chirurgicales aux USA, au Canada, en Europe, au Brésil et aux philippines et leur fournit par la même occasion, l’équipement nécessaire pour la réalisation de leur mission.