Med Radio et Al Ahdath s’installent à Laâyoune

Le groupe média Med Radio et Al Ahdath Al Maghribiya a inauguré aujourd’hui, lundi 22 mai 2017, son premier bureau régional à Laâyoune. Une cérémonie officielle a été organisée pour l’occasion avec les personnalités de la région, dont le Wali, des artistes, des directeurs régionaux et des journalistes locaux.

Le groupe qui a toujours couvert les provinces du Sud à partir de Casablanca a décidé de se rapprocher davantage de ses auditeurs et lecteurs. Ahmed Charaï, le président du groupe a invité les forces vives des provinces du Sud à interagir avec les médias du groupe.

Par ailleurs, un nouveau site d’information dédié à la région a été lancé lors de la cérémonie. La direction du bureau régional de Laâyoune sera assurée par Meriem Filali, une jeune journaliste issue de Laâyoune.