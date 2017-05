Medradio confirme son leadership

Les résultats d’audience de la radio pour le premier trimestre 2017 viennent de tomber. MedRadio reste la radio la plus longuement écoutée au Maroc. Elle totalise, en semaine, 1H41 d’écoute par auditeur et 1h32 le week-end. Elle surclasse Aswat qui a enregistré une durée d’écoute de 1h20 du lundi en vendredi et 1h07 les samedi et dimanche. Hitradio arrive troisème avec 1h19 et 1h24.

Medrdio est également la championne des radios privées en part d’audience. Juste après Radio Mohammed VI qui totalise 13,65% en semaine et 12,77% le week-end de part d’audience, Medradio arrive deuxième avec un taux de 12,82% en semaine et 10,98% le week-end. MFM arrive 3e, avec 9,02% et 9,64.



Globalement, selon les chiffres publiés par Radiométrie Maroc, au 1er trimestre 2017, 14,7 millions de Marocains ont écouté la radio chaque jour de semaine, soit 55,6% de la population nationale âgée d’au moins 11 ans. Proportionnellement, la palme revient à Rabat, où les radios ont rassemblé 7 habitants sur 10 dans la cible.

La dernière vague de Radiométrie Maroc affiche l’excellente santé des émissions d’après-midi. L’écoute de la radio continue de se renforcer entre 12 et 20h, principalement au bénéfice de la tranche 14-17h. Au 1e trimestre 2017, les programmes de cette tranche ont réuni une moyenne quotidienne de plus de 5,6 millions d’auditeurs en semaine, enregistrant 927 000 auditeurs supplémentaires en 12 mois.

Les émissions de la tranche 6h-10h conservent leur leadership naturel. De janvier à mars 2017, les mornings ont fédéré en semaine une moyenne de 6,7 millions d’auditeurs (6 millions en WE)

La durée d’écoute quotidienne de la radio s’affiche particulièrement stable dans le temps (2h52 en semaine pour 2h48 le WE). Les auditeurs déclarent se brancher chaque jour sur 2,5 stations en moyenne.