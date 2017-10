Mogadiscio – Le pire attentat de l’Histoire

Au moins 358 morts, 228 blessés et 56 disparus. C’est le bilan du carnage perpétré, le 14 octobre, au centre de la capitale somalienne. « C’est le pire attentat de l’Histoire », déplore le gouvernement somalien.

Aucun groupe n’a revendiqué cette attaque pour le moment, mais tous les regards se tournent vers les terroristes du groupe Shebabs qui sont liés à Al-Qaïda.

Contrairement aux attentats qui frappent les pays occidentaux, ceux qui endeuillent les pays de l’Afrique subsaharienne ne semblent guère émouvoir la « communauté mondiale » et intéressent très peu, voire pas du tout les grandes chaînes internationales de télévision.