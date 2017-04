Mosaïk Events & Co primé au Heavent Awards

Lors de la 11éme édition du Heavent Awards 2017, célébrés le 20 avril à Cannes, l’agence Mosaïk Events & Co remporte le prix du meilleur dispositif événementiel, ce qui fait d’elle la première agence événementielle marocaine à remporter ce prix avec un score de 57%. 5 agences événementielle internationales concourraient pour ce prix, notamment Hopscotch, Havas Events, MKTG France, Rosbeef ! et With Up

« Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction internationale, en reconnaissance de longs mois de préparation et de travail acharné de toutes nos équipes. Cette victoire prouve que les professionnels de la communication marocains n’ont rien à envier à leurs homologues étrangers », a déclaré Monique Elgrichi, Directrice Générale de Mosaïk Communication et Présidente de Mosaïk Events & Co. « Merci à Orange Maroc qui nous a fait confiance depuis le premier jour et nous a permis de relever ce magnifique challenge ».

Le concept pour lequel l’agence a été récompensée a été réalisé pour Orange en décembre 2016. Il comportait la contribution des collaborateurs, clients, médias, réseaux sociaux et influenceurs web pour produire une expérience complète Orange.