Mr Bricolage, une nouvelle dynamique de développement

Après l’incendie survenu en Juin dernier, le magasin Mr Bricolage de Marrakech a ré-ouvert ses portes avec une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de gestion des stocks. Parallèlement, Brico-Invest poursuit le renforcement du maillage territorial de l’enseigne avec l’ouverture imminente d’un deuxième magasin à Casablanca et l’identification en cours d’opportunités de foncier commercial dans d’autres villes grandes et moyennes.

L’entreprise reprend ainsi le rythme d’expansion prévu au moment de son lancement. L’entreprise travaille également sur un nouveau concept de développement de l’enseigne sous un format urbain innovant qui sera prochainement dévoilé.