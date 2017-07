« Je suis fière que l’Ambassade soutienne les aspirations des jeunes Marocains notamment au moment où nous célébrons l’anniversaire de 241 années de relations entre les Etats Unis et le Maroc », a indiqué la Chargée d’Affaires Stephanie Miley.

Le soutien dont parle la responsable américaine est palpable à travers l’initiative de camps d’été « My Summer of Discovery ». Dans ce cadre, le Département d’Etat américain a attribué cette année un total de 123.707 $ (soit l’équivalent de 1.192.535 dirhams) à 11 organisations proposant un total de 19 camps d’été dans 17 différentes villes et petits villages à travers le Maroc.

« My Summer of Discovery » 2017 initie les élèves à la science, l’environnement, la langue anglaise, le sport, les arts ainsi qu’au leadership et aux compétences de base. Tout au long de l’été, les jeunes campeurs auront le loisir de donner libre cours à leur créativité, renforcer leur confiance en soi et développer leurs compétences professionnelles. La nature interactive des camps encouragera l’ouverture d’esprit des jeunes Marocains.

« Promouvoir l’engagement positif avec les jeunes Marocains dans des domaines-clé à dimension sociale tels que l’éducation, l’emploi, la participation citoyenne est un aspect important de notre mission », précise Stephanie Miley.

Où trouver des camps « My Summer of Discovery »

L’American Cultural Association, l’Association Amezray SMNID, l’Association ANOUAL, l’Association Colonies de Vacances Tata, l’Association Dar Chabab Rahal Ben Ahmed, l’Association Générations pour les Chantiers Internationaux, l’Association Lotus pour la culture et la créativité, l’Association New Bridges, Tiddoukla Alumni Association for Moroccan American Cooperation, l’Association Train of Future, et Smile Association for Women, Children, and Human Development.