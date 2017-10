Northern European Cup 2017 – The winner is Michael Benyahia

Pour sa première année en Formule Renault 2.0, le Marocain Benyahia n’aura cessé de progresser au championnat pour finir en beauté ce week-end sur le circuit F1 d’Hockenheim ou il décroche la 1ère place et le titre de Champion 2017 suite à une course finale épique !

La dernière course de l’année devait donc déterminer le Champion 2017 et ce fût Michael Benyahia qui l’emporta au prix d’une course haletante où son adversaire principal Gilles Magnus a tout donné dans la bataille pour rester au contact du Marocain qui empoche le titre avec quelques mètres d’avance sur son rival… une sacrée finale.

« Les derniers tours de course ont étés les plus longs de ma jeune carrière ! Gilles m’a mis une pression terrible et il m’a attaqué jusqu’au dernier virage du dernier tour. J’ai réussi à ne pas craquer et ne pas faire de faute. Je suis Champion 2017 et je ne réalise pas encore ce qui m’arrive. Je remercie mon équipe R-ACE, mon coach Stéphane Daoudi, mon principal partenaire la MDJS et bien sur ma famille. Je suis très fier d’offrir ce titre à mon pays et à sa Majesté le Roi Mohammed VI »

Avec ce titre de Champion Northern European Cup 2017 le Maroc monte encore d’un cran dans le Sport Automobile avec Benyahia, jamais un Marocain n’avait décroché un titre à ce niveau en Sport Automobile…à seulement 17 ans !

A noter que dans le cadre de leur programme de détection de pilotes, le jeune Champion 2017 sera attendu par Renault Sport Racing Formula 1 Team à Enstone près de Londres en Angleterre dès ce Mardi pour être évalué physiquement et dans leur simulateur F1.