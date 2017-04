Orange Maroc lance la SMART Recharge, un service de recharge sans contact

Orange satisfait les demandes de ses clients qui ont longtemps demandé des services simples, rapides et pratiques pour la vie de tous les jours.

Après le lancement du QR Code qui donne la possibilité de récupérer facilement le code à 16 chiffres de la carte de recharge, Orange a décidé d’aller encore plus loin et de mettre à disposition, pour la première fois sur le continent africain, une nouvelle façon de recharger sa ligne, en un seul geste et sans contact. Plus besoin de communiquer son numéro pour recharger et donc plus de risque de voir le montant de sa recharge affecté, par erreur, à une autre ligne. La Smart Recharge prend la forme d’une carte ou d’un autocollant pour répondre aux attentes de chaque client, qui peut avoir jusqu’à 5 cartes ou autocollants associés à un numéro Orange.

La Smart Recharge peut être achetée et utilisée dans les boutiques Orange et chez les revendeurs équipés. Elle permet d’effectuer tous les types de recharges disponibles au catalogue des offres Orange (classiques ou étoiles) et peut être associée à tous les numéros Orange y compris ceux utilisés pour la Dar box ou les modems 3G/4G.

Avec la Smart Recharge, une nouvelle expérience de recharge est née. Elle illustre parfaitement la volonté d’Orange à offrir le meilleur de la technologie et connecter ainsi tous les marocains à ce qui est essentiel pour eux.