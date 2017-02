Oxfam dit “Baraka” aux violences faites aux femmes

A l’occasion de la visite au Maroc de la Directrice d’Oxfam International, Mme Winnie Byanyima, Oxfam au Maroc organise un événement dans le cadre de la campagne BARAKA ! Ensemble contre les violences, à l’Institut Cervantes de Rabat, ce jeudi 16 février 2017 de 18h30 à 21h00.

Si le Maroc est parmi les pays arabes les plus avancés en termes des lois concernant les droits des femmes, il y a encore des défis à relever dont ceux liés à la persistance de stéréotypes sexistes et de comportements et attitudes nocifs qui entravent la pleine jouissance des droits.

La violence et l’agressivité restent encore, pour une partie de la société, des traits liés à la masculinité. La lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles (mais aussi des hommes, et contre eux-mêmes) se heurte à l’acceptation de certains imaginaires, comportements et attitudes considérés comme inévitables.

BARAKA ! Ensemble contre les violences est le slogan de la campagne lancée par Oxfam au Maroc pour remettre en question les stéréotypes basés sur le genre et contribuer, notamment à travers l’expression artistique, à déconstruire les normes sociales nocives qui perpétuent les violences.

Dans le cadre de cette campagne, et à l’occasion de la visite au Maroc de la Directrice d’Oxfam International, Mme Winnie Byanyima, Oxfam organise (dé)construire les normes sociales | construire sans violences, un événement participatif, pluriel et expérimental, en étroite collaboration avec des artistes marocain-e-s impliqué-e-s dans cette réflexion, le 16 février 2017 entre 18h30 et 21h00 à l’Institut Cervantes de Rabat.

Animé par la journaliste Fedwa Misk, le programme consistera à une installation artistique contre les violences de la compagnie de théâtre Anfass, un entretien avec Mme. Winnie Byanyima sur le travail d’Oxfam contre les violences au niveau national et mondial, de la danse contemporaine et de l’improvisation théâtrale et un panel sur la déconstruction des normes sociales avec des personnalités du monde académique, artistique et institutionnel. La soirée sera diffusée en live streaming sur facebook.com/oxfammaroc et finalisera avec un cocktail dînatoire de la coopérative de femmes Ajyade durant lequel on pourra apprécier le graffiti que les artistes auront créé depuis le début de l’événement.

Cet événement sera ouvert aux diplomates, agences de coopération, organisations de la société civile, universitaires, organisations artistiques et culturelles, médias, etc. et de manière générale à tous ceux et celles qui souhaitent s’inscrire dans la dynamique de cette campagne.

BARAKA ! Ensemble contre les violences est une campagne nationale qui s’étale entre décembre 2016 et décembre 2019. Tous les hommes et les garçons, les femmes et les filles au Maroc sont les bienvenus à se joindre à cette initiative et contribuer à maintenir vif le débat contre toutes les formes de violences afin de les rendre visibles.