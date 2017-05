Plus de 1.500 coureurs à la 1ère édition du 15 km de Mazagan

Plus de 1.500 coureurs ont pris part dimanche 14 mai 2017 à la 1ère édition du 15 km de Mazagan à El Jadida. Une édition organisée par Everest Conseil en partenariat avec la Société d’Aménagement et de Développement de Mazagan (SAEDM), OCP, SOREC, TAQA et les acteurs locaux. Cet événement sportif a pour objectif d’animer et promouvoir la région d’El Jadida. Le circuit des 15 km sillonne le terrain du futur projet – le Pôle Urbain de Mazagan (PUMA) – projet pionnier de la nouvelle éco-cité qui s’érigera dans la région d’El Jadida-Azemmour. Il s’agit en effet d’un projet de grande envergure et d’intérêt national, avec plusieurs dimensions économiques, sociales, politiques, scientifiques…

Le site du futur Pôle Urbain de Mazagan est en effet très bien situé, localisé dans une bande rattachée aux forêts côtières du Resort Golfique de Mazagan et du Pullman, l’épaisse forêt assurant la transition entre l’océan et le site. Les qualités paysagères du site de PUMA sont remarquables, les doux vallonnements du terrain laissent filer le regard au loin, le long des alignements d’eucalyptus. Le site possède donc des qualités indéniables, une trame d’arbres et des alignements plantés sur lesquels le paysage urbain du futur projet sera construit.