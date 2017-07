Plus de 200 élèves marocains ont accédé aux meilleures universités au monde grâce à Addictest

En moins de 3 ans, Addictest a aidé quelque 200 élèves marocains à accéder aux meilleures universités au monde avec des bourses d’études qui, souvent, couvrent la totalité des frais. Cette initiative a été lancée par des jeunes Marocains qui ont eux-mêmes déjà décroché des bourses d’études complètes pour étudier aux Etats-Unis, et qui sont revenus dupliquer le même système dans leur propre pays. C’est ce qui permet aujourd’hui à de jeunes marocains de bénéficier de centaines de bourses d’études méconnues du grand public. Addictest vise non seulement à informer les élèves de ces bourses, mais aussi à les guider dans la constitution de leur dossier.

Cette année, par exemple, une élève de Rabat, Ibtihal Aboussad, a été accepté à Harvard University, la meilleure université au monde, avec une bourse complète qui lui couvre les frais de ses billets d’avions, son hébergement, sa nourriture et ses frais de scolarité.

« Sans Addictest, je n’aurais jamais su comment postuler aux universités Américaines. Ce centre m’a aidée à obtenir un bon score aux tests d’admission, à constituer un dossier intéressant, et à savoir choisir les écoles où postuler. Je leur dois une fière chandelle car c’est grâce à leurs efforts et conseils que j’ai pu être admise à Harvard. Tout élève rêvant de finir ses études à l’étranger devrait rejoindre Addictest à mon avis puisqu’ils sauront bien le guider.” Ibtihal Aboussad – Harvard University

Depuis quelques années déjà, les centres Addictest ont ouvert leurs portes afin d’aider les étudiants marocains désirant poursuivre leurs études dans des universités anglophones. Des centaines d’universités, américaines notamment, proposent aux candidats de rejoindre leurs bancs, et offrent aux plus méritants des bourses d’études couvrant leurs frais de scolarité, logement, restauration et même leurs billets d’avion.

Les élèves d’Addictest bénéficient d’une préparation optimale aux différents concours et jouissent d’un accompagnement à la mesure de leurs ambitions. Il s’agit de leur offrir l’opportunité de s’épanouir dans un environnement académiquement prospère. A travers ses programmes intensifs, Addictest envisage cet été à encadrer plus de 400 élèves à Tanger, Marrakech, Rabat et Casablanca. Pour cela, Addictest a fait appel à des enseignants venant des meilleures universités au monde, notamment des universités de Princeton, de Brown et de Stanford.

A propos d’Addictest :

Addictest a ouvert son premier centre en 2015 afin d’aider les élèves marocains à accéder aux meilleures universités au monde avec des bourses d’études. Suite à l’intérêt croissant des élèves, un deuxième centre a été ouvert à Casablanca en 2016 et bientôt un troisième verra le jour en septembre 2017.