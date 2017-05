R&D/Santé – Le chercheur marocain Moncef Slaoui donne une conférence à Casablanca

Le Maroc accueille le 15 et 16 mai 2017 Moncef Slaoui, une sommité dans le domaine de la recherche et développement dans le secteur de la santé. Ce Marocain est reconnu mondialement pour ses réalisations en matière de développement de vaccins innovants.

Slaoui est actuellement président de GlaxoSmithKline (GSK) Vaccins Monde, membre de son Bureau exécutif, et également Président de Galvani Bioelectronics, co-entreprise fondée en 2016 par le groupe GSK et Verily Life Sciences (filiale de Alphabet).

Par ailleurs, ce scientifique occupe la 29e place parmi les 50 personnalités qui changent le Monde (selon le classement 2016 établi par le magazine américain Fortune. Le « Slaoui Center for Vaccines Research », basé au Maryland aux Etats Unis, ​dont l’investissement ​se chiffre à plus de 50 millions de dollars, est entièrement dédié aux vaccins. Il accueille plus de 450 employés entre scientifiques et personnel de soutien. ​Moncef Slaoui sera l’invité d’honneur de la Chambre de Commerce Britannique au Maroc pour sa conférence prévue le 16 mai 2017 à 17h30 au Sofitel Casablanca sous le thème « Le Maroc hub de l’innovation et de la R&D : Quelles perspectives et facteurs clés de succès ? ». Une occasion pour le chercheur marocain de partager avec l’audience sa longue expérience et l’éclairer notamment à propos des facteurs clés du succès du modèle britannique.