Record, plus de 60 écoles primaires labellisées Pavillon Vert en 2017

164 Éco-Écoles étaient engagées pour l’obtention du label Pavillon Vert de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Un record qui montre l’engouement de ce programme au Maroc.

À la rentrée de septembre 2017, 67 écoles hisseront le Pavillon Vert. Elles ont accompli avec succès un parcours en sept étapes, généralement en trois ans, sur des thèmes environnementaux comme l’eau, l’énergie, les déchets. D’autres écoles, en route vers le label, ont validé une étape du parcours : 45 ont décroché un certificat d’argent et 51 un certificat de bronze.

Au total, 164 écoles ont candidaté le programme, contre 119 l’année scolaire précédente, (soit presque +44 %). 2460 écoliers, encadrés par 490 professeurs, coordinateurs du programme, se sont employés à faire progresser leur école dans la protection de l’Environnement.

C’est là le principe du programme Éco-Écoles, dont le Pavillon Vert est la consécration : sensibiliser les enfants à l’environnement en les amenant à réaliser des actions concrètes dans leur école ou leur entourage.

Par exemple, les éco-écoliers ont organisé, avec l’association des parents d’élèves de chacun de leur établissement, des sessions de sensibilisation pour apprendre aux mères de famille à réduire leur consommation d’eau et d’électricité. Facture d’électricité et d’eau de leur école à l’appui, les élèves ont montré comment, grâce à des gestes simples et une bonne gestion environnementale, ils avaient réduit le montant payé à la fin de chaque mois par leur école.

Dans l’Éco-Écoles Abdelmoumen de Rabat, les élèves âgés de 5 à 6 ans ont créé un jeu pour réutiliser les bouchons de bouteilles. Ce jeu leur permet de s’initier aux chiffres et aux mathématiques. À Ouarzazate, les élèves de l’Éco-École Naciria située à proximité de la centrale solaire d’Ouarzazate ont développé un four solaire.

Plusieurs autres thématiques ont été abordées par les Eco-écoliers : la gestion de l’eau, de l’énergie, la valorisation des déchets, la biodiversité, l’alimentation, les changements climatiques, et la solidarité.

Cette pédagogie par l’exemple est le fondement du programme Éco-Écoles déployé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) dans 68 pays. Au Maroc, où la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement l’a introduit en 2006 en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la formation professionnelle, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur, le programme est passé en dix ans de 17 à 1636 écoles inscrites dont 44% sont urbaines et 56% rurales. Cela représente aujourd’hui 755.868 Eco-écoliers de 6 et 12 ans et 24.473 enseignants sensibilisés.

Éco-Écoles et Pavillon Vert, un programme présent dans 68 pays

Éco-Écoles est un outil pédagogique www.ecoecoles.ma L’objectif est d’inculquer aux écoliers les notions de développement durable, des comportements et modes de vie respectueux de l’environnement. C’est un programme international de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE), www.fee.global qui se propose d’éduquer et de sensibiliser les écoliers à l’environnement. Cette éducation se veut à la fois ludique et tournée vers l’action.

Chaque école suit un processus de changement en sept étapes pour amener les jeunes à mener des actions partout où ils le peuvent. Au fil du temps, ce processus débouche sur des améliorations visibles, à la fois dans les résultats de l’apprentissage et dans le comportement des élèves et des populations, et au final dans l’environnement. Les écoles décrochent, en fin de parcours, un pavillon vert.

Le programme Éco-Écoles est l’un des programmes phares de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE). Aujourd’hui, plus de 68 pays dans le monde l’ont adopté. Au Maroc, il a été implanté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en 2006 www.fm6e.org en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la formation professionnelle, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. 1636 écoles y sont inscrites dont 44% rurales et 56 urbaines. 282 labélisées pavillon vert, 71 écoles avec un certificat argent et 93 avec un certificat bronze.