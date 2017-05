Salon Kids World à Casablanca

L’enfant a désormais son salon à Casablanca. La première édition du Salon Kids World se tient cette année du 17 au 21 mai 2017 à Sindibad. Né du désir de rassembler dans un même espace tout l’univers de l’enfant, cet évènement est organisé par la Fabrique Evénementielle qui souhaite répondre à une demande grandissante des parents et des enfants. Salon Kids World se veut en effet le rendez-vous incontournable pour les familles.

Sur 2000m² d’exposition, les parents et les enfants découvriront un espace à multivocations riche en apprentissage et en divertissement. De l’éducation à la vie pratique, en passant par les loisirs, le sport, le jeu, les vacances et les activités parascolaires, il y en aura pour tous les goûts et toutes les demandes.

Le Salon Kids World offre aux familles l’occasion de participer à des dizaines d’ateliers ludiques et éducatifs.

Au programme également, des conférences et des tables rondes animées par des experts de renom comme Anne Bacus, auteure de nombreux best-sellers sur l’éducation, Abla Benchabir, experte de l’éducation positive au Maroc ou encore Hassan Baraka, sportif de haut niveau aux nombreux records internationaux. Des spectacles variés sont au menu de ce premier salon dédié à l’enfant.