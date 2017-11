SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside la signature d’un mémorandum d’entente entre la CCNUCC et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a présidé, jeudi à Bonn, la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre le secrétariat exécutif de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Fondation qui définit les axes de collaboration entre les deux parties.

Ce mémorandum d’entente a été signé par Mme Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la CCNUCC et M. Lahoucine Tijani, président délégué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement dans le cadre de la session de haut niveau de la COP 23 dédiée à la journée de l’Éducation, co-présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa et Mme Espinosa sous le thème » Partenariats mondiaux pour lutter contre le changement climatique à travers l’éducation ».

Le texte prévoit une coopération entre les deux parties pour la mise en œuvre de l’article 6 de la CCNUCC relatif à l’éducation, la formation, la sensibilisation du public, l’accès du public à l’information et la Coopération internationale, ainsi que la promotion, le développement et la mise en œuvre des programmes d’éducation et de formations axées sur les changements climatiques (Atelier, conférence, téléconférence…).

Ce mémorandum d’entente porte aussi sur l’augmentation du niveau de sensibilisation du public, de compréhension et de diffusion d’information sur les problèmes liés aux changements climatiques, à travers le développement et l’utilisation d’outils et ressources pédagogiques innovantes électroniques et/ ou classiques, ainsi que la promotion de la coopération et la mise en réseau régionale et internationale dans le contexte de l’Éducation au Développement Durable, notamment celles des pays arabes et de la région MENA, grâce au partenariat de la Fondation avec l’ISESCO.

A rappeler que depuis 2009, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement est membre observateur de la CCNUCC et participe chaque année aux COP à travers des prises de parole et d’organisation d’ateliers.