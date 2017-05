Sindibad, un parc citoyen

Le parc Sindibad, a ouvert ses portes aux enfants défavorisés durant les week-ends du mois d’avril. Avec le soutien de la commune du Maarif et dans le cadre de son festival du printemps, ils ont été près de 140 enfants, accompagnés de leurs encadrants et issus des orphelinats de l’association « Assalam Lil Inmaa » et l’association « Atfal Al Kitab » à avoir passé une journée dans le parc. Cette visite a également concerné les enfants de l’association « Assalam wa basmat yatim ». Les enfants ont profité en illimité des attractions du parc et de vivre des moments inoubliables faits de jeux et de rires. Cette initiative citoyenne du parc Sindibad ne s’arrête pas là. D’autres journées en faveur d’autres associations caritatives continueront d’être programmées pour la plus grande joie de leurs bénéficiaires.