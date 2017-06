Skhirat sera dotée d’un Centre de formation professionnelle multidisciplinaire

Le Roi Mohammed VI a procédé, mardi 30 mai à Skhirat, à la pose de la première pierre d’un Centre de formation professionnelle multidisciplinaire, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 8 millions de dirhams (MDH).

Edifié sur un terrain de 1.565 m2, ce Centre, qui dispensera une formation qualifiante, vient conforter les multiples actions menées par la Fondation au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra au profit des jeunes, et visant à encadrer cette frange de la société, à contribuer à son épanouissement, et à favoriser son accès à différents outils et moyens d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.

Le futur Centre offrira aux jeunes déscolarisés, garçons et filles, issus des familles démunies, des formations qualifiantes en électricité de bâtiment, automatisme industriel, confection, menuiserie-aluminium, gestion des entreprises, comptabilité, gestion et maintenance de réseaux, secrétariat médical et aux techniques commerciales.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (équipement et gestion), ce projet sera réalisé dans un délai de 12 mois et devra participer à l’épanouissement des jeunes et au développement de leur sens de responsabilité et de leurs compétences professionnelles.