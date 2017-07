SPACE CAMP 2017 – 12 étudiants marocains à la NASA  (+vidéo)

Du 1er au 11 juillet 2017, 12 lycéens marocains âgés de 15 à 18 ans, participent au SPACE CAMP (le Camp de l’Espace) à Huntsville, Alabama, aux États-Unis d’Amérique. Lancé en 1982, le SPACE CAMP a été conçu pour encourager et motiver les jeunes à rejoindre les rangs des pionniers de l’espace qui persévèrent pour repousser les limites de l’exploration humaine. Le SPACE CAMP est une expérience éducative, ludique, et interactive qui fait se rencontrer théorie et pratique, grâce à une formation simulée à bord de la navette spatiale de la NASA. Les étudiants marocains auront également l’opportunité de se rendre à Washington, DC, pour une visite culturelle où ils découvriront de nombreux musées, la Maison Blanche et le Département d’État américain.

Parrainé par l’Ambassade des États-Unis à Rabat et organisé par l’Association Scientifique du Maroc, SPACE CAMP fut précédé du concours Race2Space (la Course à l’Espace), une compétition à travers laquelle les étudiants qui excellent dans la science, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques, sont invités à produire des vidéos de trois minutes expliquant, en langue anglaise, un concept scientifique puis à promouvoir ces vidéos en utilisant les réseaux sociaux.