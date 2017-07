T’es pas solvable? Prend le triporteur!

Des enfants sont morts et d’autres ont été blessés lorsque le triporteur qui les transportait s’est renversé. Le code de la route parle de ceinture de sécurité pour les automobilistes qui sont assez bien protégés d’ailleurs. Leurs bébés doivent être placés dans le siège pour enfants… La police et la gendarmerie qui sont intransigeants avec les automobilistes, semblent tolérer ou ne pas remarquer les triporteurs qui circulent devant eux transportant des dizaines de personnes.

Plus c’est illégal plus ça passe. Les explications par les considérations sociales ne valent rien. Ces enfants n’ont pas d’argent pour se payer un transport public ? Voyons donc qui est responsable de leur procurer un transport respectable et respectant leur dignité d’humains ? N’est-ce pas la communauté ?

Ces enfants sont victimes d’une société qui ne s’adresse qu’aux personnes solvables. Les bus qui vont dans des zones périphériques sont dans un état déplorable manquant des moindres éléments de sécurité, sans parler du confort. Ils sont tout simplement une insulte à l’humanité. Chose bizarre même les véhicules des sociétés privées sont dans ce cas. On a terrassé le mythe du privé meilleur que le public. ici, ils se valent tous.