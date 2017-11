Tickets WAC-Al Ahly : La pagaille

Les alentours du complexe Mohammed V de Casablanca ressemblaient cet après-midi à un champ de bataille. Et pour cause, et suite au bug du site de la FRMF, qui a explosé face aux centaines de milliers de clics pour décrocher un ticket pour le match retour du WAC face à Al Ahly, comptant pour le retour de la finale de la Champions League africaine, ils étaient des milliers à avoir envahi, depuis les premières heures de la matinée de ce mercredi 1er novembre, les guichets du stade casablancais. Les débordements ont nécessité une intervention musclée des forces de l’ordre pour apaiser les nerfs des supporters wydadis qui rêvaient de décrocher le sésame pour la finale, prévue samedi, qui s’annonce spectaculaire.