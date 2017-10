Trail marathon Mountain Do-Sahara : 300 athlètes brésiliens en compétition sur les dunes de Merzouga

Le 19 novembre prochain à partir de 8 heures quelques 300 sportifs brésiliens courront 10, 25 ou 42 Km dans les dunes de Merzouga lors du premier trail marathon Mountain Do – Sahara.

Les concurrents brésiliens auront à leurs côtés des coureurs marocains pour traverser les spectaculaires dunes ocre-orangées de l’Erg Chebbi, dont quelques-unes culminent à 150 mètres de hauteur, franchiront des chemins rocailleux, passeront par une partie de la route empruntée par le célèbre Rallye Paris-Dakar et contempleront des paysages mythiques évocateurs des contes des 1.001 nuits et qui, sans aucun doute, figurent parmi les plus remarquables du Sahara.

Depuis 2004 Mountain Do organise des évènements sportifs radicaux qui demandent aux participants de braver des conditions géographiques et climatiques souvent extrêmes. Ça a été le cas dans le désert d’Atacama au Chili, considéré le désert le plus haut et aride de la planète, dans la Vallée Sacrée des Incas au Pérou, avec une altitude à couper – littéralement – le souffle, ou encore à Ushuaia, la Terre de Feu en Argentine avec ses températures polaires.

Pour sa première aventure en dehors de l’Amérique du Sud, la marque a choisi le Maroc. Avec ses dunes splendides et ses températures extrêmes, le Sahara marocain a tout pour séduire ces sportifs qui cherchent à dépasser leurs limites dans un panorama exceptionnel.

À la fin de la compétition, en plus de la traditionnelle remise des trophées pour chaque catégorie, un hommage sera rendu au « brésilo-marocain » José Medhi Faria, devenu une légende pour avoir emmené l’équipe nationale de football jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de 1986.

La société Sports Do contribuera également avec le développement de la région par la donation d’une pompe à énergie solaire à la Fédération Locale du Tourisme Durable de la Commune Taouz, ainsi que du matériel scolaire aux enfants de la région.

Cet événement inédit s’est associé à un partenaire local, Ask Morocco Travel et bénéficie du sponsoring de l’Office National Marocain du Tourisme ainsi que de l’appui de Royal Air Maroc et aura certainement des répercussions hautement positives, offrant au Maroc une vitrine auprès du public brésilien. Par ailleurs, vu le succès obtenu par l’initiative, les organisateurs envisagent d’ores et déjà une prochaine édition en 2018, cette fois à Dakhla.

Carte de visite

Sports Do possède la marque Mountain Do, la plus grande specialiste du trail – course nature – de l’Amérique du Sud et la pionnière de ce sport au Brésil. La première édition de Mountain Do a été réalisée en 2004, avec une course de relais autour de la Lagoa da Conceição, à Santa Catarina au Brésil. En 2010 a été créé la Course Mountain Do Circuit de Charme, et en 2012 le Mountain Do Circuit International. Le différentiel de Mountain Do est son souci pour la préservation de la nature et l’intégration de la communauté locale, créant des opportunités de revenus pour la population à travers le commerce et la fourniture de services de façon à valoriser et à protéger l’environnement.

Source : Communiqué de SportsDo

Plus d’infos : Mountaindo.com.br