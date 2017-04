Une bonne 8e édition du Grand Prix de Marrakech WTCC

La 8e édition du Grand Prix de Marrakech WTCC 2017, s’est déroulée, du 07 au 09 avril 2017. On en retiendra la bonne organisation de cette compétition qui marque le début du calendrier de la FIA, et son succès auprès du public aussi bien marocain qu’international. On en retiendra aussi et surtout la 3e place décrochée par Mehdi Bennani lors de ce Grand Prix de Marrakech WTCC 2017. Cette bonne performance, difficilement obtenue, permet au pilote marocain de bien démarrer la saison au championnat du monde FIA des voitures de tourisme. Ce n’était pas gagné, au volant de sa Citroën C Elysée, Bennani avait démarré 5e sur la grille du Circuit automobile Moulay El Hassan. Il a donc pu gagner deux places au classement pour entrer en 3e position, dans une course qui été remportée par le pilote argentin Esteban Guerrieri, suivi du suédois Thed Björk. Le pilote néerlandais, Nicky Catsburg, lui, a fini la course 4e et Tiago Monteiro, 5e.

Après Marrakech, 9 autres étapes suivront : L’Italie, la Hongrie, l’Allemagne, le Portugal, l’Argentine, la Chine, le Japon, L’île de Macao et le Qatar.

L’autre élément marquant du Grand Prix de Marrakech WTCC est la présence sur le circuit de deux jeunes champions automobile en herbe vivant à l’étranger et qui ont choisi d’évoluer à l’avenir sous les couleurs marocaines. Le premier s’appelle Michael Benyahya et est maroco-belgo-américain et le second est maroc-suisse et s’appelle Patrick Schott-Dahmani. Tous les deux ont 16 ans, ont déjà fait leurs preuves dans différents circuits et tous les deux rêvent de Formula1. Les connaisseurs y voient de futurs grands champions.