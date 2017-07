Une révolution en venimologie signée l’Université Hassan II Casablanca

L’Université Hassan II Casablanca lance le VES4, premier extracteur automatique du venin de scorpions publié à l’échelle internationale comme une révolution en venimologie.

Le dispositif VES4 vient révolutionner la technique manuelle d’extraction du venin scorpionique.

Des chercheurs marocains du Laboratoire de Biologie et Santé de la Faculté des Sciences Ben M’Sik (URAC-34) de l’Université Hassan II de Casablanca ont inventé un robot pour extraire le venin des scorpions, matière première importante dans la production des anti-venins et des anti-cancéreux et d’autres applications médicales et thérapeutiques.

L’invention est sujet d’un dépôt de Brevet, d’une publication scientifique internationale de référence, ainsi que plusieurs publications dans des journaux de renommée internationale.

Le concept VES4 présenté aux conférences ICCMIT en Pologne (Avril 2017) et SEB Meeting en Suède (Juillet 2017), devant des experts scientifiques, a eu une reconnaissance mondiale.