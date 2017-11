USA – En présence de l’Ambassadeur Lalla Joumala Alaoui, Souad Mekhennet primée pour son courage et son intégrité

La correspondante internationale du Washington Post, Souad Mekhennet a reçu, hier vendredi 10 novembre à Chicago, le prix Daniel Pearl 2017, lors d’une cérémonie organisée par la Chicago Journalists Association (CJA). L’événement a été marqué par la présence de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Washington, Lalla Joumala Alaoui.

Connue pour ses grands reportages et pour son livre international « I was Told to Come Alone : My Journey Behind the Lines of Jihad », Souad Melhennet a été primée pour son courage et son intégrité dans l’exercice de son métier de journaliste. Elle devient ainsi la première femme musulmane à recevoir le prix Daniel Pearl.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Souad Mekhennet a tenu à souligner que l’islam dont elle s’était imprégnée durant sa plus tendre enfance au Maroc était “celui qui met en avant les valeurs d’altérité et du vivre ensemble que nous avons en partage”, en rappelant à l’audience que les Marocains de confessions juive et musulmane avaient lutter côte-à-côte pour débarrasser le Maroc du joug de la colonisation.

Dans son message de recommandation, la Fondation Daniel Pearl affirme être fière de se joindre à la CJA afin d’ »honorer Souad Mekhennet dans ses efforts visant à percer l’opacité entourant les membres de l’Etat islamique », notant que la lauréate de cette année « illustre bel et bien l’esprit de courage et d’intégrité de Daniel, ainsi que son engagement intransigeant envers la recherche de la vérité ».

Pour rappel, Souad Mekhennet est née d’un père marocain et d’une mère turque. En plus de son travail pour le Washington Post, elle a déjà effectué des reportages pour le compte du New York Times et Der Spiegel, ainsi que d’autres publications. Elle est diplômée notamment du Harvard’s Weatherhead Center for international Policy, de la John Hopkins School of Advanced International Studies, and du Geneva Center for Security Policy.