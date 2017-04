Erfoud accueille la 8e édition de l’Afriquia Merzouga Rally

Du 7 au 12 mai 2017

La 8ème édition de l’Afriquia Merzouga Rally, tenue cette année sous Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , bénéficiera pour la deuxième année consécutive du partenariat avec Afriquia.

Sur le plan sportif, l’Afriquia Merzouga Rally réaffirme ses ambitions : être une épreuve incontournable dans la préparation du Dakar, mais aussi un laboratoire de détection et de formation au rallye-raid, destiné à faire émerger la « nouvelle génération Dakar ». Chaque jour, Marc Coma, Directeur sportif, prodiguera des cours sur les thématiques essentielles : road-book/navigation, préparation physique et mentale pour affronter les difficultés du Dakar. Tous les finishers auront l’assurance de pouvoir s’inscrire sur le Dakar.

Compte tenu de la protection de l’environnement qu’a adopté le Maroc cette année, l’Afriquia Merzouga Rally démontrera son engagement fort en faveur du sport responsable. Ainsi, de nombreuses actions environnementales et sociales sont créées autour de 3 axes majeurs (la maîtrise de l’empreinte, la solidarité, la valorisation du pays hôte) et de 11 actions concrètes. Les économies d’énergie, les mesures et compensations des émissions carbones, la maîtrise des déchets, l’approvisionnement local, la sécurité et le fair-play, la sensibilisation à la responsabilité sont autant d’actions mises en œuvre.

Plus de 140 véhicules et 170 compétiteurs de 27 nationalités différentes sont attendus pour cette édition, dont 2 marocains. Plus de 66% des engagés sont des nouveaux venus sur l’épreuve. La couverture médiatique s’annonce inédite s’appuyant sur un plan de communication digitale à la hauteur de l’événement.

L’événement sportif se tiendra du 7 au 12 mai à Erfoud pour exploiter au maximum l’expérience Merzouga.