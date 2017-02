Le Ripcurl Snowkaimeden débarque à Oukaimeden

La Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne organise le championnat du Maroc de ski alpin le Dimanche 19 février 2017 sur la Piste de l’automatique de la station de Ski d’Oukaimeden avec la participation des meilleurs skieurs tout sexe et toute catégorie confondus sociétaires des différents clubs et associations affiliés à la fédération organisatrice.

Par la même occasion, la fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne organise une compétition nationale de Ski Alpin dotée de la Coupe de la Fête du Trône le Lundi 20 février 2017 sur le même site de Glisse d’Oukaimeden.

Le tirage au sort des numéros des dossards des participants à ces deux évènements sportifs nationaux aura lieu samedi en début de soirée au centre d’accueil fédéral situé à la station de Ski et de Montagne d’Oukaimeden en présence des membres de la commission technique fédérale de Ski Alpin, des chefs d’équipes et des présidents et représentants des clubs présents à ces évènements.

Par la même occasion, la Société GOIAS ; concessionnaire pour les opérations d’activité sportive ; en partenariat avec le groupe RIPCURL et la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne organise un grand évènement sportif sur les pistes de la majestueuse station de Ski d’Oukaimeden relevant de la province d’El Haouz au cœur du Haut Atlas.

En effet, la station de Ski et de Montagne d’Oukaimeden sera au rendez-vous du 18 au 20 février 2017 avec son Premier « Ripcurl Snowkaimeden » qui est un événement 100% ludique autour de la neige et de la pratique du Ski.

L’objectif de cette première édition est de promouvoir les sports de montagne en général et de la glisse sur neige en particulier et les amateurs de snowboard et de ski y sont invités pour participer à la compétition amateur ouverte qui sera organisée le Samedi 18 février 2017.

Cette compétition selon ses organisateurs se déroulera en 3 épreuves se voulant d’avantage fun que compétitives :

– The Search : une chasse au trésor.

– The Descent : une course relai par équipe

– The Park : une épreuve de Freestyle dans un snowpark spécialement aménagé (Le 1er au Maroc)

Les néophytes ne seront pas en reste, car tout une partie de la station, sera agrémentée d’un « Snow village » offrant divertissement, expositions, restauration, et même tout un programme d’activités à des prix extrêmement accessibles : Randonnées pédestre, à ski, en raquettes ou à dos de mulets, visite culturelle ( peintures rupestre, observatoire), escalade sur blocs, cours d’initiation de ski, gymnastique chinoise etc.

Cet événement est organisé par la société GOIAS en partenariat avec le groupe RIPCURL et la Fédération Royale Marocaine de Ski et de Montagne (FRMSM).

Un dispositif de sécurité et de régulation sans précédent a été mis en place grâce à la contribution des partenaires de l’événement que son : la commune d’Al Haouz, la commune de Oukaimeden et l’O.N.E.P, afin d’assurer un weekend qualitatif aux nombreux visiteurs et participants attendus.