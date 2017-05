Le Trophée Hassan II de TBOURIDA, un spectacle mémorable des Arts Equestres Traditionnels

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, La 18ème édition du Trophée Hassan II de TBOURIDA aura lieu du 15 au 22 Mai à Dar Es-Salam à Rabat.

Après des concours régionaux et inter-régionaux dans plus de 20 villes du Maroc, les 24 troupes « SORBAS » qualifiées prendront part au championnat du Maroc des arts équestres traditionnels, dont 18 Seniors (17 ans et plus) et 6 Juniors (entre 12 et 16 ans). Les étapes régionales des concours de TBOURIDA ont duré quatre mois avec la participation de 322 troupes représentants les différentes régions du Royaume.