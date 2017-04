L’International Windsurf Tour, la 2ème édition d’un événement sportif unique

Professionnels et amateurs de windsurf, réjouissez-vous. Le tournoi international de windsurf renouvelle pour la deuxième année consécutive son grand rendez-vous sportif, à Essaouira.

Cette édition sera organisée du 6 au 13 mai 2017 sur la plage de Moulay Bouzerktoune, invitant riders et compétiteurs nationaux et internationaux à participer à une étape importante du Professional Windsurf Association Qualifier Tour (PWA) : les qualifications pour la coupe du monde. L’International Windsurf Tour (IWT), reconnu à travers toute la profession, est un événement sportif américain qui s’exporte dans le monde entier permettant à des professionnels et des amateurs de Windsurf de s’affronter sur la vague et de remporter un prize money.

Plusieurs actions seront organisées en marge de cette compétition afin de sensibiliser le public sur le potentiel de la région :

Action de sensibilisation à la protection de l’environnement

Formation des jeunes au sauvetage en mer

Cours de windsurf pour les enfants avec tous les professionnels présents

Ateliers de découverte de la culture locale

Découverte d’Essaouira et de la région pour les riders internationaux.

La 2ème édition de l’International Windsurf Tour (IWT) promet ainsi de faire vivre des émotions inédites et des sensations uniques aux participants et au public. Au programme : des animations musicales, des spectacles et des offres exclusives. Un rendez-vous au succès garanti dont seul le spot de Moulay Bouzerktoune détient le secret.