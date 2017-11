Le Maroc, plus grand partenaire de la Chine en Afrique

Le Maroc a participé à la rencontre d’experts qui s’est tenue le samedi 25 novembre à Pékin, en préparation du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). La Chine a salué les projets réalisés au Maroc et son adhésion à l’initiative « la Ceinture et la Route », confirmant son statut de plus grand partenaire de Pékin sur le continent africain.

La réunion à laquelle ont pris part des représentants de l’Union Africaine et 52 pays africains dont le Maroc, s’est penchée sur l’évaluation des résolutions émises lors du sommet du FOCAC de 2015 et à la préparation du prochain sommet de 2018.