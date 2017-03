Avec Asa Nisi Masa, José Montalvo tisse une joyeuse féerie lors d’une tournée au Maroc

Le célèbre chorégraphe José Montalvo présente son spectacle de danse Asa Nisi Masa dans les villes d’Oujda, Tétouan, Casablanca et Rabat du 28 mars au 7 avril 2017. Cette création, à découvrir en famille, est un conte féerique où animaux à l’écran et danseurs sur scène nous font voyager, entre illusion et réalité, dans l’univers du merveilleux et de l’enfance.

Un titre en hommage au film de Fellini

Le titre énigmatique Asa Nisi Masa est un clin d’œil au film Huit et Demi du réalisateur italien Federico Fellini. Dans le film, Asa Nisi Masa est une formule magique échangée entre une petite fille et le jeune héros Guido avant de s’endormir et qui les replonge dans l’enfance et le pays des rêves.

« Le spectacle commence par l’image de ces deux enfants au lit ; la petite fille dit les mots magiques, agite les mains, et nous voilà emmenés dans ses rêves… Les mots et les mouvements de la petite fille sont le point de départ de ce spectacle et vont le traverser comme un refrain. C’est une référence humble et passionnée à ce grand maître du cinéma baroque qu’est Fellini », nous dit José Montalvo.

Asa Nisi Masa est donc la version moderne de « Il était une fois… ». Il était une fois des humains et des animaux, il était une fois le mystère, la cruauté, le merveilleux, le burlesque.

Le spectacle familial de l’année dès 6 ans

S’adressant à la part d’enfance que chacun porte en soi, José Montalvo puise dans les contes traditionnels pour composer une pièce de vingt récits chorégraphiques qui mêle des animaux virtuels à des danseurs réels. Ainsi, cinq danseurs de tout horizon (hip hop, danse classique, danse contemporaine, flamenco, claquettes, …) dialoguent avec des animaux projetés à l’écran capables de facéties en tout genre : des girafes soufflant des bulles de chewing-gum, des chevaux assis sur leurs postérieurs, ou encore des lions et des bisons. Les danseurs imitent le pas délicat du héron ou, à l’inverse, la marche lourde de l’éléphant.

Avec Asa Nisi Masa, José Montalvo invite le jeune public à un rêve merveilleux où l’on danse et l’on rit, et les adultes à ressentir la magie de l’enfance et retrouver les émotions de leurs premières années.

À propos de José Montalvo

Ancien directeur artistique du Théâtre National de Chaillot, José Montalvo est un artiste français, chorégraphe et vidéaste unanimement salué par le public et la critique. Il reçoit différents prix internationaux dont le Prix Laurence Olivier à Londres pour Le Jardin Io Io Ito Ito, meilleur spectacle de danse de l’année 2001, le prix SACD pour l’ensemble de son œuvre, et le Grand Prix Golden Prague en 2007.

Tournée organisée par l’Institut français du Maroc dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 2017.

Programme

Tétouan / Théâtre Lalla Aïcha (Mdiq)

Mardi 28 mars à 15h

Oujda / Théâtre Mohammed VI

Samedi 1 avril à 18h30

Casablanca / Théâtre 121 de l’Institut français de Casablanca

Mardi 4 avril à 20h30

Rabat / Théâtre National Mohammed V

Vendredi 7 avril à 20h