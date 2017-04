BASTA PAI PAI en tournée au Maroc !

Du 13 au 23 avril 2017

Le groupe français déjanté et poétique débarque au Maroc pour présenter son 3e album « Le nom des cailloux ». En partenariat avec la Fnac Maroc, le groupe a animé un showcase le mercredi 19 avril avant d’enchainer avec la Villa des Arts, le Boultek, le Vertigo à Casablanca et le 17 avril à Rabat. Le show a été suivi d’un débat modéré sur « La jeunesse et la liberté de créer » animé par l’auteur et militant culturel Ahmed Ghayat qui vient de sortir son ouvrage : « Demain sera Eux ».

Ils sont cinq musiciens dans le vent, cinq amis d’enfance, qui depuis 15 ans font découvrir leur musique au monde en mélangeant des sonorités puisées dans rock festif et musique des Balkans, Jungle électro et chansons à textes ou encore le reggae roots et grooves africains. Avec des messages forts, les Basta Pai Pai proposent dans leur 3ème album, « Le nom des cailloux » , des textes sur « le refus de l’accélération (illusoire) du monde et de l’urbanisation massive en dénonçant une folle course qui naît de nos sociétés de consommation et qui vide les hommes de leur valeur ».

Idéalistes dans l’âme, les Basta Pai Pai ne se contentent pas de chanter ou d’enchaîner des titres. Ils racontent une histoire. « Cet album raconte l’histoire d’un personnage usé par les turpitudes du quotidien. Lassé de la planète Terre et de ses principes parfois trop rudes, il s’échappe et se réveille dans un monde vierge. Seul, il commence à le façonner … Il réveilla les cailloux, bâtit des cités, créa des océans verts, et fait danser les choses et le vent… ». Ce 3e volet de l’histoire Basta Paï Paï intitulé « LE NOM DES CAILLOUX » a été enregistré par Jean Luc CHARRETON au Studio La Comète, puis mixé par JB CARAMELLINO au studio du Label Live Acoustic et masterisé par Olivier PLANCHARD dans le studio Altenative Live.

Pour puiser la matière nécessaire tout en affirmant son style, Basta Paï Paï se nourrit d’influences diverses venues des quatre coins du globe, mais aussi de sonorités plus modernes et occidentales avec un univers électro composé par Simon PARIS, machiniste et créateur d’ovnis électroniques en tout genres… Elie CRESPIN, illustrateur et dessinateur de métier mais aussi chanteur et musicien du groupe a su donner une esthétique à cette aventure, et une touche, Louis PARIS au Chant et à la Trombone. Sam PARIS à la Guitare, Chant, Sven CLERX à la batterie, séquences et percus. , Jérémie FREMAUX à la basse et au chant.

Le groupe, touché par le Maroc, décide de faire une tournée d’une semaine entre Rabat et Casablanca afin de présenter son album et aller à la rencontre des jeunes marocains. Il se produira à la Villa des Arts de Casablanca le jeudi 20, au Vertigo de Casablanca le vendredi 20 et au 17 Club le 21 avril.